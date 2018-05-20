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  20 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане стартовали учения ОДКБ «Кобальт-2018»

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области 20 мая стартовало тактико-специальное учение «Кобальт-2018».

По данным Национальной гвардии Казахстана, в учении принимают участие подразделения (оперативные группы) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности: руководящий состав полиции Армении, внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МВД России, Нацгвардии РК, МВД Кыргызстана, Таджикистана, выделенных в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Всего участвуют более 700 человек.

одкб-кобальт

Основными целями учения являются:
- повышение уровня слаженности органов управления ФССН, подразделений (оперативных групп) от органов внутренних дел (Полиции, Национальной гвардии), органов безопасности, министерств и ведомств по ЧС и наркоконтроля государств-членов ОДКБ, выделенных в состав ФССН КСОР ОДКБ;
- отработка и совершенствование совместных навыков в управлении силами и средствами при подготовке и в ходе ведения специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований;
- совершенствование уровня полевой выучки и слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности, выработки и освоения новых форм, способов выполнения задач по предназначению, а также современных образцов вооружения, военной и специальной техники, специальных средств.

Учения продлятся до 22 мая.

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