ИГ взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Чечне

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение, которое произошло 19 мая в православной церкви в центре Грозного. Об этом сообщает Site Intelligence Group.

В результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц.

«Кавказское отделение ИГ считает своей заслугой нападение в церкви Михаила Архангела в столице Чечни», - говорится в сообщении.

Одним из напавших оказался выходец из Ингушетии, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации города Малгобек.

Там отметили, что среди боевиков оказался житель Малгобека, который учился на очном отделении медицинского колледжа в Грозном. В администрации подчеркнули, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в переданном отслеживающей деятельность террористов организацией SITE Intelligence Group заявлении. Об этом политик написал на своей официальной странице в Telegram.

Свою точку зрения Кадыров объяснил тем, что «Исламское государство», по его данным, «практически разгромлено». «Я давно уже стал полагать, что порталы, якобы отслеживающие информацию о деятельности иблисского государства, на самом деле осознанно или вслепую занимаются информационным сопровождением террористических акций ИГ», - сообщил чеченский лидер.

Для этого они, как добавил Кадыров, «с регулярным постоянством» сообщают, что эта террористическая группировка «организовала все, что на свете происходит, включая и низкую яйценоскость на какой-то птицефабрике». «Цель ясна - внушить обывателю во всем мире, что иблисское государство до сих пор всесильная организация, способная готовить и осуществлять террористические акты в десятках стран», - пояснил свою позицию политик.