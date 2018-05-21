В Таджикистане сократилась прибыль сотовых компаний

CA-NEWS (TJ) - Служба связи при правительстве Таджикистана сообщила, что по итогам прошлого года прибыль интернет-провайдеров и сотовых компаний сократилась на 176 млн. сомони ($20 млн.). В то же время, увеличилась прибыль национального оператора связи «Таджиктелекома» и структур, подчиненных Службе связи.

Об этом говорится в опубликованном на днях отчете Службы связи при правительстве РТ. Согласно отчету, прибыль частных и государственных компаний в сфере связи в 2017 году составила 2 млрд. 672 млн. сомони, что на 176 млн. сомони меньше, чем в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Единый коммуникационный центр (ЕКЦ), созданный при «Таджиктелекоме», только за счет транзита международных звонков в среднем ежемесячно будет получать до $2,1 млн. В прошлом месяце Налоговый комитет Таджикистана заявил, что по итогам первого квартала этого года интернет-провайдеры и сотовые компании Таджикистана понесли многомиллионные убытки, из-за чего бюджет страны недополучил 115 млн. сомони (около $13 млн.) в виде налогов.

В сотовых компаниях сетуют на то, что последние два года из-за высоких налогов и «инициатив» Службы связи при правительстве Таджикистана несут огромные убытки.

Еще 10 лет назад мобильный рынок Таджикистана развивался, поскольку не было акцизных налогов, платы за мобильный номер. Все началось с того, что в конце декабря 2015 года правительство подписало постановление, предписывающее прохождение всех входящих и исходящих трафиков международных услуг электрической связи и интернета через единый центр государственного оператора «Точиктелеком». Центр обошелся бюджету страны в $50 млн и дал правительству и спецслужбам практически неограниченные возможности по контролю всех видов связи в стране. Исключительное право на использование всего международного трафика через единый центир сделало всех остальных операторов фактически субпровайдерами в части оказания ими услуг международной связи.

​Тем временем, некоторые компании намерены уходить из Таджикистана. На днях сотовая компания TK Mobile сообщила, что находится на стадии объявления себя банкротом и, скорее всего, покинет таджикский рынок. Телекоммуникационный холдинг Veon также сообщил, что продаёт свой бизнес в Таджикистане.