Спикер мажилиса Казахстана Н.Нигматулин прибыл в Москву с официальным визитом

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин прибыл в Москву с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, он встретится со спикером Государственной думы Федерального собрания Вячеславом Володиным.

Н.Нигматулин также примет участие в X заседании межпалатной парламентской Комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Госдумой.

Ожидается, что 21 мая с его участием в парламенте РФ состоится открытие выставки «Казахстан и Россия – дружба на века!».