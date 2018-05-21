РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спикер мажилиса Казахстана Н.Нигматулин прибыл в Москву с официальным визитом

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин прибыл в Москву с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, он встретится со спикером Государственной думы Федерального собрания Вячеславом Володиным.

Н.Нигматулин также примет участие в X заседании межпалатной парламентской Комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Госдумой.

Ожидается, что 21 мая с его участием в парламенте РФ состоится открытие выставки «Казахстан и Россия – дружба на века!».

print
  • В Караганде стартовал полумарафон «Арманга жол»
  • В Узбекистане инсулин станет дешевле
  • В торговом доме в Кокшетау произошел пожар
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×