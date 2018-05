Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею (видео)

CA-NEWS (CA) - Сборная Швеции по хоккею выиграла Чемпионат мира 2018 года в Дании, сообщает международная федерация хоккея на льду в своем Twitter.

Финальный поединок Чемпионата мира-2018 состоялся в ночь с 20 на 21 мая на «Роял-Арене» в Копенгагене: в борьбе за золотые медали сошлись команды Швеции и Швейцарии. Игра завершилась победой шведов — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Шведы выиграли чемпионат мира второй раз подряд. Год назад они также в серии буллитов одолели Канаду — 2:1.

Бронзовые медали завоевали хоккеисты сборной США, в матче за третье место победившие Канаду — 4:1. Лучшим бомбардиром турнира стал капитан американской команды Патрик Кейн, набравший 20 очков (8 голов + 12 результативных передач). Он же был признан самым ценным игроком турнира.

Сборная России заняла по итогам чемпионата мира шестое место, проиграв в четвертьфинале проиграв в овертайме канадцам (4:5).