РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте простились с известной правозащитницей Василей Иноятовой

CA-NEWS (UZ) - Утром 19 мая в Ташкенте скончалась руководитель общества прав человека «Эзгулик» Василя Иноятова. Ей было 62 года. Правозащитницу похоронили 20 мая на столичном кладбище «Кукча».

По данным источников в Ташкенте, Василя Иноятова скончалась во время операции, которая проводилась в связи с внутренним кровотечением.

Василя Иноятова долгие годы руководила базирующимся в Ташкенте обществом прав человека «Эзгулик». Последние несколько лет Иноятова активно занималась защитой прав политзаключенных. Несмотря на слабое здоровье, она ездила по тюрьмам Узбекистана и встречалась с заключенными правозащитниками, активистами оппозиции и независимым журналистами, осужденными по сфабрикованным обвинениям, пыталась оказать им юридическую и финансовую помощь. Руководимое Иноятовой общество «Эзгулик» регулярно информировало авторитетные международные правозащитные организации и СМИ о судьбе узбекских политзаключенных.

Основанное Василей Иноятовой общество прав человека «Эзгулик» считается единственной зарегистрированной в 2003 году в Узбекистане правозащитной организацией.

Правозащитное общество занимается защитой прав граждан Узбекистана, мониторингом детского и принудительного труда, а также освещением ситуации вокруг религиозных и политических узников.

Профессиональная деятельность Васили Иноятовой началась незадолго до распада СССР. В 90-е годы прошлого года Иноятову неоднократно арестовывали за ее правозащитную деятельность и политическую позицию.

В 1993 году после публикации стихов Васили Иноятовой в российской газете «Независимая газета», правозащитница была обвинена в оскорблении чести и достоинства тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова и приговорена к условному сроку.

print
  • В Узбекистане ученый, скрестив местный и японский сорта, создал высокоурожайную шелковицу
  • Еще одно село благоустроено в Узбекистане
  • Боевики попытались захватить заложников в церкви в столице Чечни. Есть погибшие (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×