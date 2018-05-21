В Ташкенте простились с известной правозащитницей Василей Иноятовой

CA-NEWS (UZ) - Утром 19 мая в Ташкенте скончалась руководитель общества прав человека «Эзгулик» Василя Иноятова. Ей было 62 года. Правозащитницу похоронили 20 мая на столичном кладбище «Кукча».

По данным источников в Ташкенте, Василя Иноятова скончалась во время операции, которая проводилась в связи с внутренним кровотечением.

Василя Иноятова долгие годы руководила базирующимся в Ташкенте обществом прав человека «Эзгулик». Последние несколько лет Иноятова активно занималась защитой прав политзаключенных. Несмотря на слабое здоровье, она ездила по тюрьмам Узбекистана и встречалась с заключенными правозащитниками, активистами оппозиции и независимым журналистами, осужденными по сфабрикованным обвинениям, пыталась оказать им юридическую и финансовую помощь. Руководимое Иноятовой общество «Эзгулик» регулярно информировало авторитетные международные правозащитные организации и СМИ о судьбе узбекских политзаключенных.

Основанное Василей Иноятовой общество прав человека «Эзгулик» считается единственной зарегистрированной в 2003 году в Узбекистане правозащитной организацией.

Правозащитное общество занимается защитой прав граждан Узбекистана, мониторингом детского и принудительного труда, а также освещением ситуации вокруг религиозных и политических узников.

Профессиональная деятельность Васили Иноятовой началась незадолго до распада СССР. В 90-е годы прошлого года Иноятову неоднократно арестовывали за ее правозащитную деятельность и политическую позицию.

В 1993 году после публикации стихов Васили Иноятовой в российской газете «Независимая газета», правозащитница была обвинена в оскорблении чести и достоинства тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова и приговорена к условному сроку.