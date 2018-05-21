В Хороге сожгли свыше 72 кг наркотиков

CA-NEWS (TJ) - Свыше 72 килограмм наркотиков, изъятых сотрудниками Управления МВД Таджикистана по ГБАО на территории области сожжено в конце минувшей недели в специальной печи УАКН ГБАО в городе Хороге.

Как сообщает официальный сайт министерства внутренних дел Таджикистана, наркотики были сожжены в присутствии специальной комиссии из числа сотрудников правоохранительных органов.

Общий объем уничтоженных в специальной печи наркотиков составил 72 килограмм 705 грамм.

В частности, было сожжено 1 килограмм 15 грамм героина, 69,9 килограмм гашиша и 1 килограмм 760 грамм канабиса, сообщает Авеста.