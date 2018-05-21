В Узбекистане бесплатная выдача пластиковых пакетов будет запрещена с 1 января

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 января 2019 года планируется ввести ряд ограничений, направленных на уменьшение использования пластиковых пакетов.

Постановление о мерах по совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24». Решение принято в с целью уменьшения объема загрязняющего природу пластика и формирования у населения экономного отношения к пакетам.

Страна практически погрязла в полиэтиленовом мусоре, в связи с чем в документе предлагается запретить с 1 января 2019 года бесплатную выдачу пакетов из полимерных пленок, а также включение их стоимости в цену реализуемого товара и продажу ниже себестоимости.

Вместе с тем, с 1 января 2019 года планируется запретить изготовление и ввоз в республику пакетов, используемых для расфасовки товаров в сфере торговли, толщиной менее 15 микронов и емкостью менее 5 литров. При этом с 1 января 2020 года будет запрещено изготовление и ввоз в Узбекистан пакетов толщиной менее 50 микронов и емкостью менее 10 литров.

Исключением станут пакеты емкостью до 1 литра, не имеющие ручек и нанесенных рекламных и информационных логотипов, являющиеся неотъемлемой частью упаковки сыпучих либо не имеющих твердой консистенции продуктов, а также реализуемые в розничных сетях рулонами не менее 50 штук для использования в быту.

Документом также поручено Госкомэкологии совместно с МВД разработать действенные механизмы по привлечению к ответственности лиц за загрязнение территорий, а также усиление ответственности граждан и должностных лиц за нарушения в области обращения с отходами.