В Казахстане сложная эпизоотическая обстановка, а дефицит ветеринаров составляет 7 тыс. человек, - депутаты

CA-NEWS (KZ) - Депутаты фракции «Народные коммунисты» мажилиса Казахстана требуют от премьер-министра Бакытжана Сагинтаева выделить гранты на подготовку специалистов по специальностям ветеринарная медицина и ветеринарная санитария.

Как отмечается в их запросе, президент Нурсултан Назарбаев поручил на 2018-2019 учебный год выделить дополнительно 20 тыс. грантов и повысить стоимость новых грантов во всех вузах по техническим и сельскохозяйственным специальностям до уровня грантов в национальных университетах.

Однако, по данным парламентариев, в настоящее время при исполнении поручения Министерство образования и науки РК в перечень специальностей, по которым планируется увеличение грантов, не включило ветеринарные специальности.

«Это вызывает недоумение и абсолютно непонятно, по какой причине эти специальности не включены в перечень наряду с сельскохозяйственными специальностями. Ведь по всем канонам логики и здравого смысла ветеринарные специальности во все времена относились к сельскохозяйственным специальностям. Ветеринарные специальности являются неотъемлемой частью развития животноводства и по праву относятся к сельскохозяйственному направлению. Поэтому от качественной подготовки кадров по этим специальностям зависит поддержание стабильной эпизоотической ситуации в стране, безопасность пищевой продукции и здоровье людей. По этой же причине наша страна, располагая огромным потенциалом, до сих пор не может выйти на экспортные рынки со своей животноводческой продукцией», - отмечают депутаты.

По их словам, в настоящее время на территории Казахстана наблюдается сложная эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по некоторым инфекционным болезням. По официальным данным, за 2016 год в республике зарегистрировано 149 очагов инфекции. При этом практически половина из них приходится на бешенство, пастереллез (17%) и эмфизематозный карбункул (14%). Также известно, что в 2016 году были зарегистрированы 5 очагов сибирской язвы в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. В Атырауской области впервые была зарегистрирована экзотическая для Казахстана болезнь – нодулярный дерматит. Кроме этого на территории РК ежегодно регистрируются единичные случаи опасных для человека и животных почвенных и природно-очаговых инфекции, таких как оспа овец, классическая чума свиней, листериоз, лептоспироз, энтеротоксемия, вирусная диарея, туберкулез, эпизоотический лимфангит лошадей и т.д.

«На сегодняшний день практически все из регистрируемых инфекционных заболеваний на территории республики приобрели стационарный характер и в зависимости от вида инфекции эпизоотический процесс не прерывается благодаря его основным и дополнительным движущим силам. Так, согласно кадастра стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов (1948- 2002 годы), на территории республики в зарегистрированных 1772 стационарно-неблагополучных пунктах имеется 2598 очагов инфекции, и общая площадь очагов сибирской язвы составляет 213047 га. По бешенству в стране имеются многочисленные природные очаги, которые ежегодно проявляют свою активность. К примеру, за последние 10 лет в результате лабораторных исследований более чем у 900 сельскохозяйственных и домашних животных был выявлен вирус бешенства», - говорится в запросе.

В настоящее время дефицит ветеринарных специалистов по всей республике составляет около 7 тыс. человек. Основная часть ветеринарных специалистов, работающих на производстве, имеет старый багаж знаний и нуждается в повышении квалификации. Все это в общей сложности, как заявляют парламентарии, выступает одной из главных причин непростой эпизоотической обстановки в стране, негативно отражающейся на развитии животноводства, безопасности пищевой продукции и здоровье людей.

«По этой же причине наша страна, располагая огромным потенциалом, до сих пор не может серьезным образом выйти на экспортные рынки со своей животноводческой продукцией. И мы считаем, что поручение главы государства об увеличении количества грантов и повышении их стоимости до уровня национальных университетов направлено именно на решение этой проблемы. К сожалению, этого видимо не до конца осознают министерские чиновники. Единственным выходом из такой ситуации является принятие кардинальных мер, направленных на развитие системы ветеринарии, прежде всего, за счет обеспечения ее высококвалифицированными современными кадрами, создавая для этого необходимую финансовую основу. По нашим расчетам для этого на предстоящий 2018-2019 учебный год для вузов республики потребуется около 200 млн тенге», - обратились депутаты к главе правительства.