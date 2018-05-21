В Андижанской области будет создана экономическая зона по выращиванию лекарственных растений

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Андижан ознакомился с программами и проектами, нацеленными на развитие в Андижанской области аграрной отрасли в 2018-2019 годы, сообщило УзА.



Главе государства было рассказано о проектах по развитию животноводства в регионе. В текущем году в результате реализации 40 проектов будет заготовлено более 32 тысяч тонн молока, 400 тонн мяса. Будет создано 649 рабочих мест.

В ходе прошлогодней поездки в области президент поручил организовать Андижанский филиал Научно-исследовательского института лесного хозяйства. В предгорных районах намечено выращивать фисташки, орех, нут, бобы, создать множество постоянных и сезонных рабочих мест.

Глава государства дал ответственным лицам поручения по созданию фонда для развития инноваций в Андижанском филиале НИИ лесного хозяйства, создании в области экономической зоны по выращиванию лекарственных растений.

"Без инноваций в лесном хозяйстве сложно получить доход, - сказал Шавкат Мирзиёев. – Поэтому целесообразно принять специальное решение по развитию и поддержке инноваций в лесном хозяйстве Андижанской области, рассчитанное на три года".

Президент уделил особое внимание экономической эффективности проектов. Дал необходимые указания по ускорению их реализации и увеличению количества рабочих мест.