Федерации хоккея России и Туркменистана подписали меморандум о сотрудничестве

CA-NEWS (TM) - Федерация хоккея России (ФХР) и Федерация хоккея Туркменистана (ФХТ) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщается на сайте ФХР.

Церемония подписания меморандума, на которой поставили свои подписи председатель ФХТ Джора Худайбердыев и президент ФХР Владислав Третьяк, состоялась в субботу, 19 мая.

В документе оговаривается организация и проведение совместных мероприятий: товарищеских матчей между сборными России и Туркменистана, выставочных игр с участием российских хоккейных клубов в Туркменистане, соревнований между детско-юношескими командами стран, а также научно-методических конференций и семинаров для тренеров и менеджмента клубов с целью обмена опытом и развития профессиональных навыков.

«Стороны договорились создавать необходимые условия и стремиться обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах деятельности. Помимо этого, документ включает в себя пункт о том, что ФХР гарантировала ФХТ помощь в создании и реализации программ развития хоккейного судейства в Туркменистане», - говорится в сообщении.