Монгольская авиакомпания будет летать в Китай через Улан-Удэ

CA-NEWS (MNG) - Монгольская авиакомпания Hunnu Air будет осуществлять транзитные авиарейсы из Монголии в Китай через Улан-Удэ с июня 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минтранса Бурятии.

В 2017 году Министерство транспорта РФ присвоило международному аэропорту Байкал статус пятой степени свободы воздуха. Такие же статусы имеют аэропорты Сочи, Владивостока и Калининграда. Воздушная гавань в Улан-Удэ теперь имеет право принимать самолеты иностранных авиакомпаний, следующих транзитом.

«Монгольская авиакомпания Hunnu Air получила разрешение от официальных властей КНР на осуществление рейсов по маршруту Улан-Батор - Улан-Удэ - Хайлар и Улан-Батор - Улан-Удэ - Маньчжурия. Рейсы стартуют в конце июня 2018 года, они будут осуществляться два раза в неделю по каждому из указанных маршрутов. Данные маршруты дадут возможность российским, монгольским и китайским пассажирам беспрепятственно путешествовать между тремя странами», - сообщили в пресс-службе.

В минтрансе Бурятии отметили, что эти маршруты ускорят развитие въездного туризма в республику. «С началом полетов по пятой свободе воздуха Россия, Монголия и Китай будут объединены в своеобразный «туристический треугольник», - пояснили в пресс-службе министерства.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. В 2018 году в воздушной гавани Улан-Удэ закончится строительство новой взлетно-посадочной полосы и начнется строительство нового международного терминала. Одним из преимуществ аэропорта является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.