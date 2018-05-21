Кыргызстанка стала победительницей полумарафона в Казахстане, первое место среди мужчин завоевал белорусский спортсмен

CA-NEWS (KZ) - В Караганде 20 мая прошел полумарафон «Арманга жол».

Как сообщает пресс-служба акимата области, в соревновании участвовали более 5 тыс. человек, в том числе гости из Украины, Кыргызстана и Беларуси.

Бегуны преодолевали на выбор четыре дистанции. Первая - «Балапан» - была предназначена для детей 8-14 лет. Ее длина составляет 2 км. Остальные три дистанции для взрослых: «Дружба» - 7 км, «Спутник» - 15 км, и «Арманга жол» - 21 км 97,5 м.

Первыми на старт вышли юные участники полумарафона. Сначала побежали девочки, а через 15 минут стартовали мальчики. По итогам забега среди девочек первое место заняла Виктория Шарова, второе место - Виктория Шимпф и третье - Наталья Лабецкая. Среди мальчиков: первое место - Степан Спасский, второе - Даулет Берикбол и третье - Владлен Иванов. Дети получили денежные призы в размере от 30 до 50 тысяч тенге.

Главный приз полумарафона – 1 млн тенге ($3 тыс.) - среди мужчин получил белорусский спортсмен Владислав Прямов. Он также установил рекорд трассы - 1 час 6 минут.

«Занимаюсь легкой атлетикой больше 20 лет. Раньше работал учителем физкультуры, сейчас тренирую в Минске любителей бега, сам профессиональный спортсмен. Трасса очень хорошая, широкие улицы, удобно. Вначале нас бежало человек шесть, я оторвался только после семнадцатого километра», - рассказал победитель.

Среди женщин победительницей стала Виктория Полюдина из Кыргызстана.

«Спасибо организаторам этого марафона. Сегодня был очень классный праздник для всех: и для нас, и для жителей города. Я профессиональная спортсменка, мастер спорта международного класса по марафону, по полумарафону. Было не тяжело. Трасса была очень хорошей, поэтому никаких трудностей не было. Полумарафон является для меня очередной ступенькой, трамплином, проверкой для самой себя перед Азиатскими играми, которые пройдут в этом году в Джакарте. В Караганде в первый раз, и мне здесь очень понравилось», - сказала она.