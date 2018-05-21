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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан высказал в Стамбуле свою позицию по палестино-израильскому вопросу

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан в очередной раз выразил свою позицию относительно вопроса Палестины и Израиля и статуса города Иерусалим, сообщает пресс-служба МИД РТ.

18 мая в городе Стамбул, Турецкой Республики состоялись внеочередное заседание Совета министров иностранных дел и экстренный исламский Саммит глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Министр иностранных дел в ходе своего выступления выразил позицию Таджикистана относительно вопроса Палестины и Израиля и статуса города Иерусалим. Глава подчеркнул важность солидарности международного сообщества и созидательных усилий для справедливого и всеобъемлющего решения данной проблемы.

Напомним, в декабре 2017 года Сироджидин Аслов на внеочередном заседание глав МИД стран ОИС под названием «Единые меры для сплоченности по Иерусалиму» в Стамбуле подчеркнул основополагающую позицию страны относительно статуса города Иерусалим на основе международных решений.

Еще ранее министерство иностранных дел Таджикистана выступило с заявлением, в котором выразило озабоченность заявлением США о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Как отмечалось в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства, такое решение приведет к обострению политической ситуации на Ближнем Востоке и вокруг региона.

На основании соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН МИД РТ подчеркивает, что Иерусалим является городом трех религий, и принудительное отношение Иерусалима к одной религии или одному народу противоречит международным законам.

«Данная инициатива наносит серьезный удар многолетним усилиям мирового сообщества в установлении мира между Палестиной и Израилем», – отмечалось в заявлении.

В этой связи МИД Таджикистана надеется, что все заинтересованные стороны воздержаться от шагов, мешающих мирному урегулированию ситуации в регионе, и приложат все усилия для объективного и справедливого решения противоречий между Палестиной и Израилем на основе международного права.

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