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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На Шымкентском НПЗ завершился капремонт
Предыстория: Шымкентский НПЗ закрылся на ремонт

CA-NEWS (KZ) - На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершился капитальный ремонт.

Как сообщает ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», в рамках капремонта с целью дальнейшего обеспечения бесперебойной и безаварийной работы на длительный период проведены техническое освидетельствование, ремонт технологического и насосно-компрессорного оборудования, трубопроводов, производственных печей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики основных и вспомогательных цехов. Также проведены мероприятия по интеграции действующих технологических установок и новых установок крупного технологического объекта - комплекса установки каталитического крекинга RFCC, построенного в рамках проекта модернизации завода.

После завершения ремонта произведен пуск технологических установок завода с выработкой товарной продукции.

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