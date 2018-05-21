На Шымкентском НПЗ завершился капремонт

CA-NEWS (KZ) - На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершился капитальный ремонт.

Как сообщает ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», в рамках капремонта с целью дальнейшего обеспечения бесперебойной и безаварийной работы на длительный период проведены техническое освидетельствование, ремонт технологического и насосно-компрессорного оборудования, трубопроводов, производственных печей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики основных и вспомогательных цехов. Также проведены мероприятия по интеграции действующих технологических установок и новых установок крупного технологического объекта - комплекса установки каталитического крекинга RFCC, построенного в рамках проекта модернизации завода.

После завершения ремонта произведен пуск технологических установок завода с выработкой товарной продукции.