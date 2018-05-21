Глава МИД Монголии находится с официальным визитом в США

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар в эти дни находится с официальным визитом в США, сообщает в понедельник, 21 мая Монцамэ.

В рамках этого визита, который продолжится до 22 мая, глава внешнеполитического ведомства Монголии проведёт встречи с госсекретарем США Майклом Помпео, членами Конгресса и другими должностными лицами, чтобы обменяться мнениями по вопросам углубления монголо-американских отношений и сотрудничества.

Кроме того, глава МИД Монголии примет участие во втором консультативном совещании по экономической политике Монголии и США, в заключительном этапе переговоров по заключению второго Компакт-договора между правительством Монголии и корпорацией «Вызовы тысячелетия», а также встретится с американскими бизнесменами, заинтересованными в инвестировании в Монголию.

В ходе визита министра иностранных дел основное внимание будет уделено расширению экономических связей между Монголией и Соединенными Штатами и определению направлений сотрудничества.

Министр Д.Цогтбаатар также посетит крупнейшие университеты и институты США, в частности Университет Джона Хопкинса, Институт Хадсона и Американская ассоциация по изучению Азии, встретится с учеными, исследователями и выступит с докладом.