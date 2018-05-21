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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана совершил велопрогулку в 30 км

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана совершил в субботу, 19 мая велосипедный пробег, проделав путь от подножий Копетдага до центра Ашхабада, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

велопрогулка

В ходе велосипедного кросса Бердымухамедов осмотрел благоустройство предместий столицы, состояние рукотворных зелёных зон, каждый год пополняющихся новыми посадками.

На велосипеде глава государства прибыл к месту, где заканчивается Тропа здоровья, проложенная по горным хребтам Копетдага.

Затем велокросс президента Туркменистана продолжился по столичному проспекту Арчабил, где ныне формируется новый деловой центр столицы. Далее маршрут главы государства пролегал по проспекту Битарап Туркменистан и достиг Площади Независимости.

«Таким образом, ранним утром президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил велопрогулку, проехав до своего рабочего места 30 километров», - говорится в сообщении.

У государственной трибуны глава государства завершил велопробег и проследовал к Дворцовому комплексу «Огузхан».

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