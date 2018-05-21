Китайская корпорация может открыть на базе простаивающего аэропорта в Экибастузе логистический хаб

CA-NEWS (KZ) - Китайская корпорация YEMA может открыть на базе аэропорта в городе Экибастуз центр, из которого будет производиться экспорт продукции Казахстана в КНР.

Как сообщает пресс-служба акимата Павлодарской области, о своем желании сотрудничать с регионом рассказали представители компании, которая входит в топ-100 экспортеров Китая. Вместе с главой области Булатом Бакауовым они посетили экибастузский аэропорт, который простаивает порядка 10 лет.

«Здесь вы могли бы открыть логистический центр. Экибастуз всего в 120 километрах от Павлодара и в 280 километрах от Астаны. Думаю, это очень удобная точка для создания хаба, из которого вы сможете отправлять продукцию, производимую в Казахстане, в Китай», - обратился аким к вице-президенту YEMA Group Чену Гану.

Затем потенциальные инвесторы посетили теплицу предприятия «QazTomat». За 4 месяца в комплексе выращено около 1,2 тыс. тонн помидоров. Основным покупателем выпускаемой продукции является Россия. Ежедневно около 10 тонн экибастузских томатов отправляются в Екатеринбург, Новосибирск и Бийск.

«Сейчас мы занимаемся строительством нового комплекса на 16 гектар, который планируем запустить в первом полугодии 2019 года. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 35 тонн ежедневно. Возможно, помимо томатов мы начнем выпускать огурцы и баклажаны», - рассказал глава теплицы Ерлан Матымов.

Кроме того, в Павлодаре топ-менеджерам YEMA Group презентовали потенциал специальной экономической зоны. В СЭЗ они посетили производство легированного алюминия на ТОО «Guissenhaus», а также побывали на ТОО «АгроХимПрогресс», где производят химические препараты, и ТОО «УПНК-ПВ», которое выпускает прокаленный кокс.

«В Синьцзяне работает алюминиевый завод, который выпускает около 3 млн тонн продукции в год, поэтому нам интересен производимый в Павлодаре прокаленный кокс, который нужен для выпуска алюминия. В агропромышленном комплексе мы готовы сотрудничать по покупке и поставке в Китай растительного масла», - отметил вице-президент компании Чен Ган.