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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Двое граждан Афганистана пытались провести в Таджикистан свыше 5,2 кг героина

CA-NEWS (TJ) - Более 5,2 килограмм наркотиков задержано сотрудниками таджикской таможни на посту Нижний Пяндж» на таджикско-афганской границе.

По данным таможенной службы Таджикистана, сотрудники таможни в ходе прохождения таможенного контроля на указанном КПП, заметили необычное поведение двух граждан соседнего Афганистана.

В ходе осмотра ручной клади (сумок) граждан Афганистана Саиди Файз Ахмада и Джниди Мухаммад Рахима, таможенники обнаружили порошкообразное вещество, сообщает Авеста.

В ходе экспертизы было установлено, что обнаруженное вещество является наркотиком героин, общим весом 5 килограмм 205,7 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое передано в прокуратуру Хатлонской области для дальнейшего расследования.

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