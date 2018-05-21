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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Победителями Улаанбаатарского марафона-2018 стали бегуны из Монголии. Всего в соревнованиях участвовало 30 тыс. человек (фото)

CA-NEWS (MNG) - Победителями международного Улаанбаатарского марафона-2018 стали бегуны из Монголии, сообщает Монцамэ.

На первом месте среди женщин оказалась Б.Мунхзаяa, которая пробежала дистанцию в 42 км за 2 часа 36 минут 39 сек., на второй позиции – Г.Хишигсайхан (2:54.41), третье место заняла Ж.Халиунаа (2:59.32).

Среди мужчин лучший результат показал Ц.Бямбажав в дистанции 42 км, который финишировал с результатом 2 часа 23 минуты 21 секунды. На втором месте –Ш.Бат-Эрдэнэ, пробежавший 2 часа 32 минуты 05 сек. Третье место занял Г.Гуррагчаа (02:35.11).

Всего в мероприятии приняли участие более 30 тыс. человек, включая 400 бегунов из Российской Федерации, КНР, Гонконга, Сингапура, Австралии, США, Бахрейна, Боливии, Италии, Ирландии, Малайзии, Германии, Канады, Киргизии, Кении, Лаоса, Новой Зеландии, Франции,Эфиопии, Ямайки, Японии, Нидерландов, Республики Корея, Испании,Великобритании, Швейцарии, Уганды и Зимбабве.

Напомним, что победителем Улаанбаатарского марафона-2017 среди профессионалов стал кенийский бегун Силлас К.Санг, который пробежал дистанцию в 42 км 195 метров за 2 часа 13 минут.

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