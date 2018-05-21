Предварительная стоимость строительства магистрального газопровода до Астаны составляет $810 млн

CA-NEWS (KZ) - Предварительная стоимость строительства магистрального газопровода до города Астана составляет 267,3 млрд тенге ($810 млн). Об этом 21 мая на правительственном часе в мажилисе о развития нефтегазового сектора в Казахстане сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

По его словам, магистраль позволит газифицировать Астану, часть Карагандинской и Акмолинской областей.

Торжественное начало строительства газопровода «Сарыарка» планируется в июле. Первый этап по маршруту Кызырорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана будет завершен до декабря 2019 года.

«Предварительная стоимость первого этапа составляет 267,3 млрд тенге. Я имею в виду только магистральный газопровод. Акиматы Карагандинской, Акмолинской областей и Астаны разработали дорожные карты по строительству инфраструктуры с учетом синхронизации строительства магистрального газопровода и региональных сетей», - сказал глава ведомства.

Он добавил, что первый этап должен охватить 171 населенный пункт.

«Таким образом, реализация проекта приведет к полной газификации республики», - отметил министр.

Ранее К.Бозумбаев сообщал, что финансировать строительство будет Европейский банк реконструкции и развития.