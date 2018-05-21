Казахстан к 2025 году намерен добывать более 104 млн тонн нефти в год

CA-NEWS (KZ) - Казахстан намерен к 2025 году добывать более 104 млн тонн нефти в год. Об этом 21 мая на правительственном часе в мажилисе о развитии нефтегазового сектора в Казахстане сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

По его словам, объем инвестиций в крупные проекты, которые позволят внести существенный вклад в экономический рост страны в среднесрочном периоде, составляет $1,5 млрд. Объем добычи нефти будет ежегодно, поступательно расти и к 2025 году выйдет на уровень более чем 104 млн тонн в год.

Глава ведомства отметил, что в секторе нефтедобычи драйверами роста остаются нефтегазовые проекты Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В 2017 году с выходом на промышленное освоение Кашагана годовой объем добычи нефти в РК вырос с 78 млн тонн до 86,2 млн тонн.

«По другим группам месторождений наблюдается снижение добычи в связи с поздней стадией разработки и значительной выработки запасов», - добавил К.Бозумбаев.

Он добавил, что за 4 месяца 2018 года добыча нефти в республике составила 30 млн тонн, показав рост на 6% к аналогичному периоду прошлого года. По предварительным данным, в этом году добыча нефти ожидается на уровне 87 млн тонн.