Уставной капитал Рогунской ГЭС планируют увеличить

CA-NEWS (TJ) - Вопрос увеличения размера уставного капитала ОАО «Рогунская ГЭС» обсудят акционеры Общества 15 июня этого года. Данный вопрос будет рассмотрен в ходе очередного годового собрания Общества, которое пройдет в Национальной библиотеке Таджикистана.

Размер уставного капитала ОАО «Рогунская ГЭС» в настоящее время составляет 14 млрд. сомони. В последний раз он был увеличен в ходе годового собрания в мае 2015 года. До этого, в феврале 2014 на внеочередном общем собрании акционеров уставной капитал Общества был увеличен с 6 млрд. до 12 млрд. сомони.

Кроме того, в ходе предстоящего в июне собрания планируется внести поправки в Устав ОАО «Рогунская ГЭС». Намечается также утвердить Устав дирекции использования ОАО «Рогунская ГЭС»

Держателям акций Рогуна будут представлены годовой и бухгалтерский отчеты, а также результаты аудиторской поверки за 2017 год.

На данный момент в состав Наблюдательного совета, который возглавляет премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, входят 13 человек.

В завершении собрания акционеры Рогуна должны будут утвердить проведение аудита Общества в 2018 году и размер оплаты услуг аудитора.

Напомним, в январе 2010 года в Таджикистане началась беспрецедентная продажа акций и сертификатов ОАО «Рогунская ГЭС» - кампания по сбору средств на строительство Рогунской гидроэлектростанции.

Всего были выпущены акции на сумму 6 млрд. сомони (около $1,37 млрд.) номиналом в 100, 500, 1000 и 5000 сомони. На счет «Рогунской ГЭС» от продажи акций в целом поступило 830 миллионов сомони.

Количество держателей именных акций в 5000 сомони составляет 22 тысяч человек, а держателей простых акций порядка 2 миллиона человек.

Строительством гидроузла с октября 2016 года занимается итальянская компания Salini Impregilo.

В конце января этого года глава данной компании Пиетро Салини по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил журналистам, что запуск первой турбины Рогунской ГЭС состоится 16 ноября 2018 года. Ожидается, что второй агрегат станции заработает весной будущего года, сообщает АП.

В целом, на достройку Рогунской ГЭС, по предварительным данным, нужно около 5 миллиардов долларов. На станции планируется установить шесть агрегатов, мощность каждого из которых составит 600 МВт.