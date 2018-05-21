В Мангистауской области похитили мальчика и требовали выкуп

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Департамента внутренних дел Мангистауской области задержали подозреваемого в похищении ребенка.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, 18 мая местная жительница сообщила в полицию о похищении ее 8-летнего сына и о том, что похититель требует выкуп в 1 млн тенге ($3 тыс.).

Полицейские по горячим следам освободили мальчика, его жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечает МВД.