В Мангистауской области похитили мальчика и требовали выкуп
- Казахстан, происшествия
- 12:33, 21 мая 2018
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CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Департамента внутренних дел Мангистауской области задержали подозреваемого в похищении ребенка.
По данным Министерства внутренних дел Казахстана, 18 мая местная жительница сообщила в полицию о похищении ее 8-летнего сына и о том, что похититель требует выкуп в 1 млн тенге ($3 тыс.).
Полицейские по горячим следам освободили мальчика, его жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечает МВД.