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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Мангистауской области похитили мальчика и требовали выкуп

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Департамента внутренних дел Мангистауской области задержали подозреваемого в похищении ребенка.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, 18 мая местная жительница сообщила в полицию о похищении ее 8-летнего сына и о том, что похититель требует выкуп в 1 млн тенге ($3 тыс.).

Полицейские по горячим следам освободили мальчика, его жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечает МВД.

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