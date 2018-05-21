Шавкат Мирзиёев заявил о бесполезности автомобильного завода "GM Uzbekistan", - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Шавкат Мирзиёев заявил, что автомобильный завод в городе Асака Андижанской области не приносит доходов.

19 мая в хокимияте Андижанской области под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялась встреча с участием хокимов (глав администраций) районов.

Президент рассказал о кредитных ресурсах, выделенных на развитие предпринимательства в Андижанской области.

«Пусть руководители четырёх секторов запишут, почему я не выделяю деньги Андижану. В Андижане нет крупных предприятий, как, например, крупного нефтеперерабатывающего завода в Фергане, или химического завода. Этот автомобильный завод (GM Uzbekistan - ред.) работает для приличия . Если будет десять таких заводов, тогда и будет польза. Будет конкуренция. За последние 27 лет этот завод получил много льгот, освобождение от налоговой нагрузки, но локализации мало.

Этот завод не предоставляет населению новых рабочих мест. Поэтому мы должны улучшить условия жизни в Андижане. Больше развивать рыболовство и птицеводство. Например, в Намангане мы организовали промысловые проекты на реке Нарын. Мы раздали людям землю вдоль реки», - цитирует президента издание Kun.uz.

Напомним, что 19 мая Шавкат Мирзиёев посетил Андижанскую область. В ходе визита президент ознакомился с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, провел собрание с активистами региона.