В Астане посадили 52 дерева в память о погибших узбекистанцах

CA-NEWS (UZ) - Представители посольства Узбекистана в Казахстане и бизнес-клуб «Алтын Орда» посадили 52 дерева в Астане в память о погибших в пожаре в автобусе гражданах Узбекистана, сообщают местные СМИ.

«В день трагического события помогали правительство Казахстана и весь народ. Соответствующие органы в Казахстане приняли все необходимые меры. Сегодняшнее мероприятие – благородное проявление дружбы между двумя странами. Мы обязаны рассказать об этом семьям погибших», – сказал посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев.

Напомним, что пассажирский автобус загорелся 18 января 2018 года примерно в 10 километрах от села Калыбай в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана на трассе Самара – Шымкент. По информации казахстанских властей, в автобусе находились 57 человек, 52 из них погибли. Все погибшие – граждане Узбекистана. Среди выживших – три гражданина Казахстана и два гражданина Узбекистана.

Все погибшие были уроженцами Наманганской области. Самому взрослому был 41 год, самому молодому – 19 лет. В конце апреля задержанным водителям пассажирского автобуса суд в городе Актобе продлил арест на месяц.

По версии казахстанских властей, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Подозреваемые для обогрева салона автобуса, по версии следователей, использовали паяльную лампу, нарушая правила пожарной безопасности и эксплуатации автотранспортного средства.