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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Более 76% доходов госбюджета Таджикистана в первом квартале составили налоги

CA-NEWS (TJ) - Государственный бюджет Таджикистана в первом квартале этого года перевыполнен на 1,2 процента. Доходы бюджета за первые три месяца составили около 4,4 миллиарда сомони.

По предварительным данным министерства финансов РТ, общий объем госбюджета за первый квартал этого года составил 4 миллиарда 375,2 миллионов сомони или 101,2% от уточненного плана.

Более 76% доходов бюджета составили налоговые поступления, общий объем которых составил 3 миллиарда 331,4 миллионов сомони.

Из основных налогов подоходный налог и налог на прибыль в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 105 миллионов сомони, акцизы – на 14 миллионов сомони, налог на добавленную стоимость – на 242 миллионов сомони.

Неналоговые поступления в общем объеме доходов бюджета составили 6,5% или 286 миллионов сомони. Размер неналоговых поступлений по сравнения с этим же периодом 2017 сократился на 66 миллионов сомони.

Расходы госбюджета в первом квартале нынешнего года составили 4 миллиарда 24 миллионов сомони. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 402 миллиона сомони или на 9,1%.

Почти пятая часть расходов бюджета приходилась на топливно-энергетический комплекс, а около 17% - на просвещение, сообщает АП.

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