ЦИК Венесуэлы объявил Мадуро победителем президентских выборов

CA-NEWS (CA) - По данным ЦИК, действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро по итогам президентских выборов заручился поддержкой 68% проголосовавших. Он значительно опередил ближайшего конкурента — экс-губернатора штата Лара Энри Фалькона, за которого проголосовали втрое меньше избирателей, сообщает Reuters.

При этом ЦИК подтвердил низкую явку. На избирательные участки пришли чуть более 46% граждан. Для сравнения: в 2013 году проголосовали 80% избирателей.

Новость о переизбрании Мадуро вызвала радость у его сторонников в Каракасе, где сотни людей с фейерверками устроили танцы возле президентского дворца.

Оппозиция, часть которой бойкотировала выборы, заявила о том, что голосование проходило с массовыми нарушениями. Противники Мадуро обвинили его, в частности, в запугивании людей. Избирателей в бедных кварталах предупреждали, что в случае низкой явки их могут лишить пособий, сообщает РБК.

Между тем целый ряд стран заявили, что не будут признавать результаты выборов. Среди них США, Аргентина, Чили. Заместитель государственного секретаря Джон Салливан, в частности, указал, что целью Вашингтона является борьба с коррупционным режимом.

Предыдущие президентские выборы состоялись в Венесуэле в 2013 году, после смерти президента Уго Чавеса. Уже тогда страна испытывала экономические трудности, которые только усилились после падения цен на нефть в 2014 году. В стране проходили многотысячные антиправительственные манифестации, сопровождавшиеся беспорядками и столкновениями с силами правопорядка.

На выборах в парламент 2015 года победу одержали оппозиционные силы — противники Мадуро. Однако несмотря на все попытки объявить президенту импичмент, добиться смены власти и курса, Мадуро удержался у власти — во многом благодаря поддержке Верховного суда.

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https://www.rbc.ru/politics/21/05/2018/5b02386c9a79476d872d125c?from=newsfeed