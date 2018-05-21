РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В посольстве Таджикистана в Ташкенте прошел брифинг для узбекских СМИ

CA-NEWS (TJ) - Брифинг для представителей средств массовой информации Узбекистана, посвященный итогам Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», состоявшейся 3-4 мая в Душанбе, прошел в посольстве Таджикистана в Ташкенте.

На брифинге выступил посол Таджикистана в Узбекистане С.Имоми, который ознакомил журналистов с тезисами речи президента Таджикистана Эмомали Рахмона на данной Конференции и основными посылами, содержащимися в Душанбинской декларации, принятой по ее итогам.

Особо была подчеркнута озабоченность лидера страны растущей глобализацией терроризма и экстремизма, отсутствием единых подходов и стандартов эффективного противодействия этим деструктивным явлениям, широким использованием террористическими группировками информационных технологий по вербовке и финансовых и материальных ресурсов, тенденцией расширения распространения идей нетерпимости среди уязвимых групп, особенно женщин и молодежи, сращиванием терроризма с международным наркобизнесом, сообщает Авеста.

Были озвучены предложения и инициативы президента по расширению и укреплению международного сотрудничества в этой сфере.

Глава дипломатического представительства Республики Таджикистан высоко оценив роль и значение СМИ в деле предотвращения распространения идей терроризма и экстремизма, особенно среди уязвимых слоев, призвал журналистов активизировать свои усилия по пропаганде общечеловеческих ценностей.

print
  • Китай и США договорились не допустить торговой войны
  • Кандидатуры нового правительства России обсуждались до последнего момента, а некоторые решения принимались вопреки изначальным планам, - Carnegie.ru
  • В Казахстане стартовали учения ОДКБ «Кобальт-2018»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×