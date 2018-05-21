В посольстве Таджикистана в Ташкенте прошел брифинг для узбекских СМИ

CA-NEWS (TJ) - Брифинг для представителей средств массовой информации Узбекистана, посвященный итогам Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», состоявшейся 3-4 мая в Душанбе, прошел в посольстве Таджикистана в Ташкенте.

На брифинге выступил посол Таджикистана в Узбекистане С.Имоми, который ознакомил журналистов с тезисами речи президента Таджикистана Эмомали Рахмона на данной Конференции и основными посылами, содержащимися в Душанбинской декларации, принятой по ее итогам.

Особо была подчеркнута озабоченность лидера страны растущей глобализацией терроризма и экстремизма, отсутствием единых подходов и стандартов эффективного противодействия этим деструктивным явлениям, широким использованием террористическими группировками информационных технологий по вербовке и финансовых и материальных ресурсов, тенденцией расширения распространения идей нетерпимости среди уязвимых групп, особенно женщин и молодежи, сращиванием терроризма с международным наркобизнесом, сообщает Авеста.

Были озвучены предложения и инициативы президента по расширению и укреплению международного сотрудничества в этой сфере.

Глава дипломатического представительства Республики Таджикистан высоко оценив роль и значение СМИ в деле предотвращения распространения идей терроризма и экстремизма, особенно среди уязвимых слоев, призвал журналистов активизировать свои усилия по пропаганде общечеловеческих ценностей.