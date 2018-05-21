Житель Оша совершает велопробег по маршруту Кыргызстан - Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 18 мая житель Оша, ветеран труда и спорта Мамыт Таштанов начал велопробег по маршруту Бишкек - Ош - Aндижан - Коканд - Бухара -Самарканд - Жизак - Манас-Ташкент.

Таштанов стартовал с площади Ала-Тоо в Бишкеке и планирует завершить пробег на нулевом километре в Ташкенте. Как отмечает Министерство культуры, информации и туризма, велопробег «Достук» укрепит отношения между двумя государствами.

Кроме того, велопробег посвящен 90-летию Чингиза Айтматова.

Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном начали налаживаться после прихода к власти в РУз Шавката Мирзиёева. В сентябре прошлого года был открыт КПП «Достук» на границе двух государств. Позже открылись пограничные пункты в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях, что значительно упростило переход границы для граждан.

А в марте этого года возобновилось железнодорожное и автобусное сообщение по маршруту Ташкент-Бишкек-Балыкчи и Ташкент-Бишкек соответственно.