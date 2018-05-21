В Казахстане официально работают 113 тыс. граждан Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане работают 113 тыс. граждан Кыргызстана. Об этом 21 мая на круглом столе Федерации профсоюзов РК «Социально-трудовые отношений в странах Центральной Азии: анализ и перспективы» сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов КР Жээнбек Осмоналиев.

По его словам, население Кыргызстана сегодня составляет 6,3 млн человек.

«Экономически активное население - 2,5 млн человек, из них занято сегодня 2,3 млн. 72% из этих 2 млн 300 тыс. человек у нас занято в неформальном секторе. Это устрашающая цифра», - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что часть населения республики живет благодаря денежным потокам, поступающим от трудовых мигрантов.

«По официальным данным, около 1 млн наших граждан находится в трудовой миграции, в России где-то 600 тыс. человек, в Казахстане - 113 тыс., в Турции - 30 тыс.», - сообщил Ж.Осмоналиев.