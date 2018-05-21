В Туркменистане задержали армейца, изнасиловавшего ученицу

CA-NEWS (TM) - В Чарджоуском этрапе Лебапского велаята ученицу местной школы изнасиловал демобилизовавшийся недавно из армии парень. Как сообщает корреспондент Азатлыка в этой области, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, инцидент случился 16 мая.

«В Лебапе, в этрапе Чарджоу изнасилована школьница. Она учится в 9 классе средней школы № 7. Ей 16 лет. Пострадавшая как выяснилось, оказалась из неблагополучной семьи. Отец инвалид, мать бросила их и уехала в Турцию на заработки. За ними присматривала соседка», - сообщил наш корреспондент.

По его словам, подозреваемый в преступлении 21-летний парень арестован. Азатлыку известны личности пострадавшей и подозреваемого, но редакция воздерживается от их публикации. Также неизвестным остаётся в каком сейчас состоянии находится девушка.

Насколько удалось узнать нашему корреспонденту, парню, подозреваемому в изнасиловании около 21 года и он совсем недавно вернулся из армии. Также после происшествия по подозрению в причастности к преступлению были арестованы ещё двое молодых людей, но позже их отпустили.

«Полиция привела всех преподавателей в полицию и допрашивала в течение нескольких часов. Всем строго-настрого велели держать язык за зубами. Директора школы, по моим данным арестовали», - сообщил корреспондент Азатлыка.