В Узбекистане инцидент с «двойками» на лбах учеников выявил крупные хищения в школе

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в отношении учительниц, рисовавших «двойки» на лбах первоклашек, возбуждено уголовное дело, сообщают местные СМИ. Прокуратура Бекабада завершила доследственную проверку по нашумевшему в соцсетях инциденту, когда учительница школы №5 выложила в Интернет фотографии первоклассников с «двойками» на лбу.

Напомним, что ранее в Ташкентском областном управлении народного образования сообщили, что учительница начальных классов средней школы №5 в городе Бекабаде рисовала «двойки» на лбах недисциплинированных и отстающих в учебе первоклассников. Данное действие учительницы было расценено прокуратурой как «применение психологических пыток» в отношении учеников.

Следствие выяснило, что 3 мая 2018 года учительница начальных классов М.Хамдамова нарисовала «двойки» на лбах четырех ребят из 1 «Ж» класса, объяснив это тем, что они не выполнили домашнего задания. «Узнав об этом, ее коллега С.Рахмонова, питающая неприязнь к Хамдамовой, на следующий день позвала учеников к себе и вновь нарисовала «двойки» на лбах детей. Сфотографировав ребят, она выложила фото в Интернет и написала, что двойки якобы были нарисованы Хамдамовой», – отметили в прокуратуре.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что должностные лица школы похитили путем растраты более 21 миллиона сумов (более 2,6 тысячи долларов) бюджетных средств.

По итогам проверки учителя М.Хамдамова и С.Рахмонова были уволены. Директор школы Д.Бабамуратова и пять ее заместителей также лишились должностей за серьезные упущения в работе. Заведующий отделом народного образования Бекабада М.Кузибаев получил дисциплинарное наказание в виде выговора.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело в соответствии, ведется предварительное следствие.