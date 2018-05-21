Дело "главного КВНщика" Таджикистана направлено в суд

CA-NEWS (TJ) - Дело Хайрулло Мирсаидова, руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» направлено в суд. В прокуратуре Согдийской области официально подтвердили, что из обвинительного заключения исключили статью о возбуждении национальной вражды.

Гульчехра Гоибназарова, старший помощник прокурора Согдийской области, сообщила 21 мая, что статья 189 УК РТ исключена из обвинительного заключения из-за отсутствия доказательств. По ее словам, Хайрулло Мирсаидову предъявлено обвинения по трем статьям - присвоение или растрата; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; заведомо ложный донос.

Гульчехра Гоибназарова сказала, что в конце прошлой недели дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее источник, близкий к следствию сообщил, что из выделенных бюджетных средств Хайрулло Мирсаидов «использовал не по назначению» 100 тыс. сомони ($11 тыс.), а не 300 тыс. сомони ($33 тыс), как утверждалось ранее.

Напомним, представительство Таджикистана при ОБСЕ ранее официально заявило, что уголовное дело Мирсаидова не имеет политической подоплеки и возбуждено по фактам мошенничества. В официальном заявлении представительства было сказано, что «Мирсаидов в период с 2014 по 2017 годы использовал для команды 976 тыс. сомони (около $110 тыс.). Из этой суммы, по информации следствия, «исчезли» 300 тыс. сомони. Мирсаидов присвоил 76 тыс. сомони, оставшаяся сумма использована не по назначению».

Реакция властей Таджикистана последовала после того, как в прошлом месяце исполняющей обязанности замглавы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс заявила, что Соединенные Штаты обеспокоены суровым характером выдвинутых против журналиста и КВНщика обвинений, которые выглядят, как месть властей за его деятельность.

Руководителя согдийских КВНщиков задержали 5 декабря прошлого года, вскоре после того, как он обвинил во взяточничестве экс-руководителя управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олима Зохидзода. Хайрулло Мирсаидов утверждал, что сотрудники Комитета по делам молодежи области потребовали у него взятку в размере $1000 от суммы, выделенной властями для нужд команды КВН "Сборная Таджикистана".