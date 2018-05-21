В Узбекистане прокуроры могут приобретать автомобили на льготных условиях

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане сотрудникам прокуратуры разрешили приобретать автомобили на льготных условиях, сообщает правительственное издание "Халк сузи" ("Народное слово").



Сотрудникам прокуратуры предоставляется возможность получить автокредит через банк «Асака». Был подготовлен соответствующий проект постановления.

Согласно документу, владельцам автомобилей предоставляется кредит на 10 лет. 25% стоимости автомобиля будет выплачиваться в качестве первоначального взноса. Годовая процентная ставка по кредиту будет такой же, как ставка рефинансирования (в настоящее время 14%).

Генеральная прокуратура республики будет предоставлять список сотрудников прокуратуры, которые хотят приобрести автомобиль в кредит на этих условиях.