РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане прокуроры могут приобретать автомобили на льготных условиях

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане сотрудникам прокуратуры разрешили приобретать автомобили на льготных условиях, сообщает правительственное издание "Халк сузи" ("Народное слово").

Сотрудникам прокуратуры предоставляется возможность получить автокредит через банк «Асака». Был подготовлен соответствующий проект постановления.

Согласно документу, владельцам автомобилей предоставляется кредит на 10 лет. 25% стоимости автомобиля будет выплачиваться в качестве первоначального взноса. Годовая процентная ставка по кредиту будет такой же, как ставка рефинансирования (в настоящее время 14%).

Генеральная прокуратура республики будет предоставлять список сотрудников прокуратуры, которые хотят приобрести автомобиль в кредит на этих условиях.

print
  • В торговом доме в Кокшетау произошел пожар
  • Казахстанский офицер покорил Эверест в честь 20-летия Астаны
  • Боевики попытались захватить заложников в церкви в столице Чечни. Есть погибшие (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×