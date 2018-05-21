Н.Нигматулин и В.Володин обсудили казахстанско-российские отношения

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин 21 мая в ходе официального визита в Россию встретился со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, говоря об отношениях Казахстана и России, Н.Нигматулин подчеркнул, что динамика и содержание встреч на высшем уровне свидетельствуют об образцовом характере взаимодействия двух стран, которые являются стратегическими партнерами.

По его словам, между государствами налажен доверительный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, развивается культурно-гуманитарное сотрудничество, что является результатом совместной эффективной работы лидеров Казахстана Нурсултана Назарбаева и России Владимира Путина, основанной на взаимопонимании и личной дружбе. Спикер акцентировал внимание на важности законодательной поддержки договоренностей глав двух государств.

В.Володин подчеркнул важность первого за последние 10 лет официального визита делегации Мажилиса в Госдуму. По его словам, между Казахстаном и Россией насыщенная повестка дня и сегодняшние встречи казахстанских и российских депутатов придадут импульс развитию межпарламентского сотрудничества.

В ходе беседы руководители палат парламентов РК и РФ договорились использовать потенциал, прежде всего, Межпалатной комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Государственной думой, профильных комитетов и групп дружбы.