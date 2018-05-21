РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Н.Нигматулин и В.Володин обсудили казахстанско-российские отношения

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин 21 мая в ходе официального визита в Россию встретился со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, говоря об отношениях Казахстана и России, Н.Нигматулин подчеркнул, что динамика и содержание встреч на высшем уровне свидетельствуют об образцовом характере взаимодействия двух стран, которые являются стратегическими партнерами.

По его словам, между государствами налажен доверительный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, развивается культурно-гуманитарное сотрудничество, что является результатом совместной эффективной работы лидеров Казахстана Нурсултана Назарбаева и России Владимира Путина, основанной на взаимопонимании и личной дружбе. Спикер акцентировал внимание на важности законодательной поддержки договоренностей глав двух государств.

В.Володин подчеркнул важность первого за последние 10 лет официального визита делегации Мажилиса в Госдуму. По его словам, между Казахстаном и Россией насыщенная повестка дня и сегодняшние встречи казахстанских и российских депутатов придадут импульс развитию межпарламентского сотрудничества.

В ходе беседы руководители палат парламентов РК и РФ договорились использовать потенциал, прежде всего, Межпалатной комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Государственной думой, профильных комитетов и групп дружбы.

print
  • В Караганде стартовал полумарафон «Арманга жол»
  • Экс-премьер Италии С.Берлускони получил в наследство 3 млн евро от бывшей секретарши, - СМИ
  • Кандидатуры нового правительства России обсуждались до последнего момента, а некоторые решения принимались вопреки изначальным планам, - Carnegie.ru
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×