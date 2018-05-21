3 человека, в том числе 5-летний ребенок скончались от менингококковой инфекции в Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 3 человека скончались от менингококковой инфекции. Об этом 21 мая на брифинге сообщила руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Айзат Молдагасимова.

По ее словам, в клиники с подозрением на менингококковую инфекцию обратились 47 человек, болезнь подтвердилась у 15 из них. Два взрослых и 5-летний мальчик скончались.

«Подъем заболеваемости начался в апреле, с летательным исходом - в середине мая. Скончались от менингококковой инфекции двое взрослых и один ребенок в возрасте пяти лет. Все случаи между собой не связаны. В первом случае, у мужчины был слабый иммунитет из-за отсутствия селезенки. Девушка и ребенок умерли от молниеносной формы менингита в течение нескольких часов. Свыше 700 человек, контактировавших с больными, находятся под медицинским наблюдением», - сказала глава департамента.

По словам специалистов, симптомами болезни являются высокая температура, рвота, боли в горле, сыпь по всему телу. При первых признаках они рекомендуют обращаться за медицинской помощью.