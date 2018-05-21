New York Times узнала о сомнениях Дональда Трампа по встрече с Ким Чен Ыном

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп испытывает большие сомнения по поводу встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченной на июнь. Как пишет со ссылкой на источники The New York Times, из-за этого глава Белого дома все чаще обращается за консультациями к своим советникам.

Опасения президента США возникли после прозвучавших недавно заявлений Пхеньяна, в которых власти КНДР угрожают отказаться от диалога с США и Южной Кореей. Северная Корея уже отказалась от планировавшихся 16 мая переговоров с Сеулом.

Действия КНДР вызвали у Трампа «удивление и гнев», пишет The New York Times. В четверг и пятницу из-за этого он проводил интенсивные консультации со своими советниками, а в ночь на субботу лично позвонил президенту Южной Кореи Мун Чже Ину для обсуждения рисков переговоров с КНДР.

В самой беседе, по данным The New York Times, Трамп спрашивал у южнокорейского коллеги, почему публичные заявления Пхеньяна противоречат тем гарантиям, которые Ким Чен Ын ранее лично давал при встрече с Мун ​Чже Ином при их встрече в конце апреля.

Беспокойство президента США, отмечает издание, может быть связано с тем, что запланированные переговоры с Ким Чен Ыном приобретают особое значение после недавнего решения Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Следовательно, Трамп должен добиться на переговорах успеха, чтобы продемонстрировать, что он не хуже своих предшественников, достигших дипломатического урегулирования ситуации с иранской ядерной программой, заключает The New York Times.