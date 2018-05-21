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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астраханской области задержаны более 30 граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В приграничном Красноярском районе пограничники выявили более тридцати граждан Узбекистана.

Все задержанные нарушили миграционное законодательство, пренебрегли режимом пребывания иностранных граждан на территории России.

Иностранцев передали правоохранительным органам. Незваных гостей из Узбекистана привлекут к административной ответственности, а затем, возможно, последует выдворение из страны, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

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