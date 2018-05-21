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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мужчине из Узбекистана, пинавшего маленького сына ногами в Липецке, грозит два года (видео)

CA-NEWS (UZ) - Жуткую картину сняли на видео жители Липецка в районе Соборной площади. Там мужчина жестоко избил маленького мальчика. Причиной неадекватного поведения родителя стал плач ребенка, сообщили местные СМИ.

На записи видно, как по улице быстро шагает мужчина с коляской, за ним пешком едва поспевает мальчик, ребенку на вид до трех лет. Малыш заливается плачем, что очень раздражает отца. Разъяренный мужчина возвращается, сначала резко дергает маленького сына за ухо, тот падает на дорогу, после отец берет ребенка, как щенка, за шкирку, поднимает выше и бьет ногой.

«Воспитательные» меры сопровождаются криками "пошел домой!". Зверские методы, естественно, никак не успокаивают ребенка, малыш кричит еще громче и пытается убежать. Отец делает вывод, что нужно повторить экзекуцию, снова орет и хватает сына за волосы. Запись заканчивается тем, что мужчина уволакивает мальчика за угол.

Эта запись попала в полицию, и там уже нашли родителя. По информации правоохранителей, семья благополучная, на учете не состоит. Сейчас выясняют, в каких условиях живут дети. Избитого мальчика осматривают врачи. Характер травм на теле малыша и их давность повлияют на результат проверки. Предварительно, действия отца могут квалифицировать по статье 116 УК РФ – побои из хулиганских побуждений. Это карается максимум двумя годами лишения свободы.

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