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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Дима Билан, Сергей Лазарев, Джиган и другие выступят на концерте OpenAir в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане 29 мая пройдет шоу-концерт под открытым небом «Улы дала бирлиги».

Как сообщает пресс-служба акимата города, на сцене, которая развернется на площади у монумента «Казак Ели», выступят звезды отечественного и российского шоу-бизнеса.

Казахстанскую эстраду представят такие артисты, как Кайрат Нуртас, Айкын, Мадина Садвакасова, Камшат Жолдыбаева, Алишер Каримов, Ерке Есмахан, Ринат Мальцагов, группа Ringo, группа Ninety One и др.

Поздравить Астану с юбилеем на сцену выйдут и гости из России, среди которых Дима Билан, Юлиана Караулова, Сергей Лазарев, Анна Седокова, Натан, Анна Семенович, Джиган, Елена Темникова, Тимур Родригез, Макс Барских, Миша Марвин, группа «Градусы», Artik & Asti и другие.

Концерт начнется в 17:00 и продлится до 23:00

Отмечается, что OpenAir проходит четвертый год в преддверии Дня столицы. В прошлом году концерт собрал более 50 тыс. зрителей.

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