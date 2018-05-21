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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе стартовала операция «Мак-2018»

CA-NEWS (TJ) - Председатель города Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о проведении на территории столицы операции «Кукнор-2018» (Мак-2018), сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Операция «Кукнор-2018» будет проводиться на территории столицы с 20 мая по 31 августа и с 1 сентября до 30 ноября.

Данная антинаркотическая операция будет проводиться с целью усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании.

Отмечается о создании городского штаба по руководству, контролю и координации действий за время проведения антинаркотической операции «Кукнор-2018».

Аналогичные штабы будут созданы во всех четырех районах столицы. Осуществление надзора над исполнением данного решения Рустам Эмомали поручил своему первому заместителю М.Зувайдзода.

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