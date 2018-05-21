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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Курса доллара в Туркменистане достиг 21,5 манатов, вызвав очередной скачок цен

CA-NEWS (TM) - В эти дни курс доллара колеблется от 18,4 до 21,5 манатов, сообщают «Хроники Туркменистана».

Это приводит к еще большему повышению цен на базовые продукты питания и товары.

Например, 1,5 литровая бутылка воды «Березенги» за прошедшую неделю подорожала с 1 до 3,5-4 манатов ($0,18).

Пачка столовой соды, которая месяц назад стоила 2 маната, сейчас продается по 26 ($1,2).

Как ХТ писала ранее, 11 мая курс доллара в Ашхабаде поднялся до 21 маната и стал в шесть раз выше официального, 13 мая — опустился до 20 манатов. Падения курса официальной валюты привело к повышению цен на продукты, лекарства и различные услуги.

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