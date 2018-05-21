В Улан-Баторе проходит «Монгольский Экономический Форум - 2018»

CA-NEWS (MNG) - 21 мая в Госрезиденции проходит «Экономический форум Монголии – 2018», организуемый НПО “Экономический форум Монголии”, сообщает портал ARD.

Открывая форум, премьер-министр Монголии У.Хүрэлсүх подчеркнул важность определения и поддержания устойчивой политики путем объединения сил.

“Частный сектор генерирует 80% ВВП Монголии. В 2017 году торговля, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и перерабатывающий сектор выросли на 35 процентов, реальные темпы экономического роста достигли 5,3 процента, а валютные резервы увеличились до 3 миллиардов долларов США. Кроме того, с момента своего образования наше правительство погасило задолженность в 2,8 трлн тугриков. Это результат сотрудничества правительства и предпринимателей”.

Ключевую презентацию «Инвестиционная политика: международные тенденции и Монголия» представила Кристина Чженвей Цян, руководитель Глобальной инвестиционной и конкурсной группы «Макроэкономика, торговля и инвестиционная глобальная практика» Всемирного банка (WGB).

Кристина Чженвей Цян подчеркнула, что инвестиции в Монголию сосредоточены в одном секторе. В частности, две трети всех инвестиций из Канады и Китая показывают уязвимость и зависимость экономики. Добыча и переработка полезных ископаемых, сельское хозяйство, электронная торговля и туризм считаются конкурентоспособными секторами экономики Монголии.

Глава Секретариата Кабмина Г.Занданшатар представил Комплексную инвестиционную политику Монголии и реализуемые проекты. Инвестиционная программа 2018-2021 включает в себя в общей сложности 113 проектов стоимостью 38,3 трлн тугриков, из которых 70 будут реализованы заново и 11 - финансово нерешенные проекты. “Мы построим справедливое и ответственное управление, которое является важным фактором инвестиционной среды, уменьшим общественную бюрократию и коррупцию, используя преимущества технологии и одобрив пакет законов для поддержки предпринимателей”, – сказал министр.