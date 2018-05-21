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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане будут проводить обязательную вакцинацию от гриппа

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане опубликовано постановление президента от 18 мая текущего года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия распространению гриппа и других острых респираторных инфекций в Республике Узбекистан». Текст размещен на УзА.

Согласно постановлению, работа Министерства здравоохранения в сфере профилактики, диагностики и лечения гриппа и других острых респираторных инфекций признана неудовлетворительной.

В документе определен постоянный анализ и мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, прогнозирование распространения и возможной эпидемии гриппа и других острых респираторных инфекций в стране;
осуществление комплексной профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций посредством организации всеобщей вакцинации категории населения, подверженной повышенному риску заражения и тяжелым исходам.

Утверждена Программа мер по противодействию распространению гриппа и других острых респираторных инфекций в Республике на 2018 год.

Министерству здравоохранения поручено принять меры по привлечению льготных кредитов и грантов зарубежных государств, международных финансовых организаций и других внебюджетных средств для реализации Программы мер.

Министерство финансов будет предусматривать на последующие годы необходимые средства из госбюджета на обеспечение вакцинами, противовирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты, приборами для ранней диагностики и оказания неотложной помощи при тяжелых формах гриппа и других острых респираторных инфекциях.

Установлено, что с 1 августа 2018 года лица, больные тяжелыми формами гриппа и другими острыми респираторными заболеваниями, в отношении которых имеются подозрения в заражении высокопатогенными вирусами гриппа птиц и животных, а также другими опасными инфекциями, подлежат обязательной диагностике на указанные типы вирусов.

Поручено в трехмесячный срок внести предложения по созданию и развитию отечественного производства вакцин от гриппа.

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