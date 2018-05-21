Кандидат в президенты Турции пообещал вывести страну из НАТО

CA-NEWS (CA) - Независимый кандидат в президенты Турции, лидер партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что в случае если он победит на выборах главы государства, страна выйдет из НАТО. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, альянс видит в Анкаре врага, несмотря на то что Турция входит в Североатлантический блок с 1953 года. «США помогают террористическим курдским группировкам, снабжают их оружием, поэтому Турция и США уже сейчас находятся в недружественных отношениях», — приводит агентство его слова.

Перинчек пояснил, что в случае его победы «американские самолеты улетят домой с авиабазы Инджирлик, а сама база полностью перейдет под контроль турецких военных». Политик добавил, что в марте Израиль, Греция, Кипр и США провели в восточном Средиземноморье учения, направленные против Турции.

75-летний маоист Догу Перинчек выступает за развитие дружеских отношений с Пекином и Москвой, а также призывает прекратить взаимодействие с Брюсселем. Сидел в тюрьме по обвинению в организации госпереворота в 2007 году