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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Минфина США подтвердил приостановку взаимных тарифов с Китаем

CA-NEWS (CA) - Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что его министерство в настоящий момент приостановило ввод взаимных пошлин с Китаем. Он отметил, что в ходе переговоров Китай обязался снизить пошлины на многие американские товары.

«Мы достигли очень значительного прогресса, и мы договорились по общим принципам. Так что сейчас мы договорились приостановить введение пошлин в то время, как мы пытаемся реализовать эти общие принципы на деле»,— отметил министр.

17 и 18 мая в Вашингтоне прошли консультации между американской и китайской торговыми делегациями, по итогам которых было решено принять меры по уменьшению торгового дефицита со стороны США и обеспечению американским товарам и услугам доступа на китайский рынок. После этого вице-премьер Госсовета Лю Хэ отметил, что США и КНР договорились приостановить торговую войну и перестать вводить друг против друга торговые пошлины, пишет издание Коммерсант.

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