ПРООН передаст КЧС Таджикистана оборудование и тяжелую технику
- Таджикистан, общество
- 17:57, 21 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - ПРООН передаст поисково-спасательное оборудование и тяжелую технику Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана.
Программа по развитию ООН (ПРООН) совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана проведёт церемонию вручения поисково-спасательного оборудования и тяжелой техники.
Церемония передачи оборудования и техники состоится в рамках проекта Трастового фонда Россия-ПРООН в целях развития 23 мая в Центре управления кризисными ситуациями КЧС и ГО.
В церемонии примут участие представители ПРООН, КЧС РТ, а также представители посольств и ряда международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, сообщает Авеста.