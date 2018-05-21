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  21 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ПРООН передаст КЧС Таджикистана оборудование и тяжелую технику

CA-NEWS (TJ) - ПРООН передаст поисково-спасательное оборудование и тяжелую технику Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана.

Программа по развитию ООН (ПРООН) совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана проведёт церемонию вручения поисково-спасательного оборудования и тяжелой техники.

Церемония передачи оборудования и техники состоится в рамках проекта Трастового фонда Россия-ПРООН в целях развития 23 мая в Центре управления кризисными ситуациями КЧС и ГО.

В церемонии примут участие представители ПРООН, КЧС РТ, а также представители посольств и ряда международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, сообщает Авеста.

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