Монголия планирует экспортировать в Японию лекарство из цикад

CA-NEWS (MNG) - Глава Международного совета по обмену знаниями Наохико Ито и делегаты крупнейших японских компаний 14 мая по приглашению директора Фонда Д. Энхжаргала посетили Монгольский фонд науки и технологий.

На встрече стороны обсудили вопросы повышения квалификации сотрудников в научной сфере, реализации совместных проектов, привлечения ученых, экспорта в Японию инновационных продуктов, созданных монгольскими учеными, включения их интеллектуальных работ в экономическое обращение, а также передачу технологий.

Японские делегаты посетили выставочный зал инновационных продуктов, где выбрали 14 видов товаров, которые можно представить на японском рынке, согласившись продемонстрировать образцы в Японии.

Например японцам понравились чистое масло из бараньего курдюка, обработные шкуры мелкого рогатого скота, сухой порошок из рубца - первого желудка жвачных животных, чай из родиолы розовой (Алтан гагнуур - Золотой корень), лекарственные препараты из цикад, чехлы на автомобильные сиденья из овчины и тд.

Например, бараний курдюк – это объемное жировое отложение, которое образуется у барана в хвостовой области. В восточных странах курдюк считается ценным продуктом. Благодаря тому, что курдючные бараны нагуливают свой жирок на чистых пастбищах, их мясо и жир содержат большое количество полезных веществ – витаминов, микро- и макроэлементов, жирных кислот. Еще один немаловажный фактор в пользу бараньего курдюка – отсутствие в нем токсинов, т.к. эти животные выращиваются по вековым традициям, исключающим различные добавки для роста и антибиотики.

Обработанные шкуры мелкого рогатого скота тоже несут пользу как материал и могут стать самой безвредной, экологически чистой одеждой.

Алтан гагнуур или Родиола розовая (растение известно также под названиями золотой корень, розовый корень) — многолетнее травянистое растение; вид рода Родиола семейства Толстянковые (Crassulaceae). Название «золотой корень» растение получило по корневищу, которое имеет цвет бронзы или старой позолоты с перламутровым блеском.

Родиола розовая широко используется в народной медицине для лечения горной болезни и при кислородном голодании. Подземная часть применяется в монгольской медицине при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях. В народной медицине отвар, настойка корневищ употребляется при метро- и меноррагиях, диарее, лихорадках, головной боли, цинге, для снятия усталости и повышения работоспособности, при респираторных инфекциях, как диуретическое, при подагре,сахарном диабете, при анемии, туберкулёзе лёгких, болезнях печени, зубной боли, заболеваниях желудка, малярии, нервных болезнях, импотенции, упадке сил, переутомлении и как общеукрепляющее и тонизирующее средство.

Препараты из цикад. В очень давние времена, когда процветала народная медицина и человек использовал для лечения своих недугов главным образом растения, немало лекарств изготавливалось и из насекомых, например, из цикад.

Цикады — стопроцентные вегетарианцы. Их потомство питается корнями растений, а взрослые представители — соком различных растений. Поэтому в монгольской народной медицине она часто становится одним из ингредиентов лекарства.