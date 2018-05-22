В Восточно-Казахстанской области горело 100 га леса

CA-NEWS (KZ) - В Восточно-Казахстанской области недалеко от города Семея сгорело 100 га соснового бора.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, возгорание было обнаружено с наблюдательной вышки 21 мая в 13:50, в 21:00 его удалось локализовать.

В настоящее время на месте пожара работает оперативный штаб, происходит горение отдельных очагов, тушение которых производится совместно с работниками лесного хозяйства при помощи ранцевых огнетушителей и хлопушек. Угроза распространения пожара отсутствует.

Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Отмечается, что сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Подача воды в зону горения обеспечивалась путем ее подвоза с ближайшего населенного пункта, расстояние до которого составляет 4 км, что также осложнило тушение.